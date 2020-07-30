第三間虛擬銀行！匯立正式開業　推高息存款產品

香港獨角獸WeLab旗下的匯立銀行宣布周四(30日)正式開業，為香港第三間投入服務的虛擬銀行。該行新推GoSave存款產品，年利率最高可達4.5厘。替任行政總裁李家達表示，4.5厘為開業優惠，之後會按市場利率趨勢而有所調整。

匯立銀行行政總裁謝學海指，疫情下虛擬銀行的發展有危有機，疫情雖限制市民活動，但足不出戶反而增加使用手機的頻率，虛擬銀行提供之服務符合市場需求，為行業帶來機遇，透露試業期間市場反應熱烈，原以2,000名顧客為目標，結果高出10倍，超額完成任務。

該行預期，受疫情影響，將有更多市民需要虛擬銀行服務，預告將於今年底前推出貸款產品。

對於市民甚關注虛擬銀行的資料安全問題，李家達指，該行重視資料安全問題，定會跟足監管機構的指引及個人私隱條例要求，強調客戶資料不會跨境存放。

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