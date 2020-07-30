居屋王「價崩」！康山三房僅賣668萬　逾年半最平

居屋樓王「身價」大跌！中原楊文傑表示，鰂魚涌康山花園7月錄得4宗成交，近日錄得4座低層C室，實用面積592方呎，三房間隔，附有裝修。原業主放盤兩個月，最初於未補價第二市場叫價750萬港元放盤，疫情下有買家還價，減價至670萬元，終再減至668萬元沽出，前後累減82萬元，呎價11,284元。

資料顯示，同座另一個低層同室單位於2018年7月，未補價賣731萬元，是次成交價比兩年前再平8.6%。若單以該盤三房戶計，做價屬2018年後低位。

據了解，原業主於2012年8月以373萬元買入，持貨8年帳面獲利295萬元，單位升值79%。

楊氏續稱，新買家屬於綠表客，於港島東區睇樓近1年，最後入市劈價筍盤。事實上，原業主因有「換貨」需要，加上當年屬低價購入，另受房委會擔保期所限，即使以綠表購入康山花園，入市首期普遍最少要樓價四成，亦為是次平價沽貨原因。

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