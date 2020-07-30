【全球攬炒】德國次季GDP跌幅史上最慘　出口消費投資全挫

財經媒體彭博報道，德國第2季經濟出現了有紀錄以來最嚴重的滑坡，為抗擊疫情所實施的限制性措施對歐洲各國的企業和家庭構成重創、衝擊就業，並促使政府以空前措施予以因應。

德國第2季經濟產出下滑10.1%，為1970年開始統計季度數據以來的最大跌幅，出口、消費開支和投資全線下跌，雖然調查指標暗示，近期增長有所恢復，但失業率上升依然構成風險，恐將威脅經濟復甦。

復甦的步伐將在一定程度上取決於政府6月份批准的1,300億歐元(約1.19萬億港元)刺激措施的有效性，以及對德國出口商品的需求需要多久才能恢復到疫情前的水平。儘管德法兩國倡導史無前例的歐盟財政協議，但疫情復發的風險引發憂慮，未來充滿不確定性。

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