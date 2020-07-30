九倉置業：上半年已免租10億　不同持份者都遇到困難

他將業主的情況比喻為救生員，救人之前亦要先評估自己能力。業主能幫就幫，但不能單方面靠業主「拯救地球」。

市傳九置旗下商場減租後，要求租戶簽一個長約等。吳氏稱，因與租戶之間有保密協議，不能透露減租幅度、租約內容等，只表示新租約無論是續租或新租客，租金都以市況來釐定，零售租金較一年前一定跌，因為市況較一年前「弱咗好多」，租金跌幅各個地點不同。

至於會否有新的物業併購，吳氏謂，目前市況下宜守不宜攻，未來幾個月的重點工作是開源截流。

另外，他亦被問到香港政治情況，中美冷戰等對營商的影響。他指，目前營商環境雖然非常不利，但不能只看今朝，會繼續投資，暫時看不到香港的競爭力有問題。

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