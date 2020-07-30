【零售浩劫】I.T上季港澳同店銷售瀉近半　預警虧損

集團表示，在疫情下，第一財季銷售遭受重創。大部分市場的店舖需要縮短營業時間或部分地區店舖需要暫時關閉。因此，同店銷售增長於期內維持下行趨勢。儘管最初的策略是主攻正價銷售及減少折扣優惠活動，以此維持毛利率，但面對異常艱難的市況，最終不得不提高折扣幅度以刺激銷量。

為減少在充滿挑戰的經營環境下所帶來的負面財務影響，繼續於集團所有部門採取成本控制工作，亦重新編排工作計劃的優次，以加強流動資金狀況。然而，這些成本控制措施所省卻的開銷不足以抵銷期內的銷售和毛利率下降。

集團亦發盈警，對比去年同期的淨純利，第一財季將錄得淨虧損。集團目前仍然難以準確估及量化疫情以及全球各地社會的不穩定局面所帶來的負面影響，但預計旗下業務在今年餘下時間仍要繼續面對嚴峻考驗。

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