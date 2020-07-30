集團的預期虧損主要受疫情爆發並經實施相關防控措施，建築材料供應商整體的供應鏈管理及生產力受到了影響，導致供應商延誤交付建築材料以及產品質量下降。為了讓進行中的項目趕上原定的工程進度並維持工程質量，集團需支付額外的外判費用及材料成本，以加快安裝工序及更換有缺陷的建築材料，以致若干項目蒙受明顯的虧損。

另外，受非預期的延長竣工進度影響而導致成本超支，以及處於接近竣工階段的若干項目因維修工程缺陷的影響，以致產生額外建造成本；因授予集團的新項目開工延遲，以及集團正進行的若干項目之總體計劃全面延期，導致收益及毛利下跌；受香港整體經濟衰退影響及市場競爭激烈，引發競爭性項目定價，集團的變更訂單工程之數目及毛利率有所下跌；公司股份於主板上市後產生法律及合規成本、專業費用及印刷收費。

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