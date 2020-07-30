反壟斷風暴席捲科企　FAAG紛自貶身價

科技股表現無疑是今年的大贏家，但一場反壟斷風暴正席捲美國科企巨頭，在一場有亞馬遜、蘋果公司、Google母公司Alphabet、Facebook等公司舵手一同出席的美國眾議院聽證會上，他們都紛紛自貶身價，誇讚同行業的競爭對手。

●Facebook：乜都輸人 但想收購Google

社交媒體巨頭Facebook的CEO朱克伯格說：「在很多領域中，我們都落後於競爭對手。美國最受歡迎的消息服務是iMessage，增長速度最快的應用是TikTok，最受用户歡迎的視頻應用是YouTube，增長速度最快的廣告平台是亞馬遜。規模最大的廣告平台是Google。在美國市場上，每1美元的廣告開銷中，只有不到10美分流向了Facebook。」

值得注意的是，雖然這位最年輕CEO認為Facebook全方位都比不上對手，但卻「志比天高」。聽證會上披露，Facebook曾打算收購Google，並將Facebook的收購戰略描述為是在搶佔地盤」。

●蘋果公司：Android才是全球第一 iOS無壟斷

蘋果公司的CEO庫克就表示，蘋果公司不是個壟斷企業。而iPhone在智能手機中也不佔主導地位。他又稱，Google擁有佔據全球主導地位的作業系統，也就是Android，在蘋果公司看來，Android才是全球手機第一大作業系統，所以論壟斷也根本跟iOS沒關係。

●Google：廣告價格已經下降 「非常關心用戶的隱私和安全」

Google的廣告業務被認為是針對該公司反壟斷調查的主要焦點，Alphabet行政總裁Sundar Pichai表示，廣告價格已經下降，原因在有助於加強競爭。他不忘強調公司在中國搜尋引擎及地圖都不能使用，只有數個人工智能開源項目而已；除了少數項目外，Google不為中國客戶提供服務。

●亞馬遜貝索斯：不能保證從未違反政策

亞馬遜行政總裁貝索斯稱，該公司有一項政策，禁止使用特定賣家的數據來幫助推廣自有品牌業務，但稱不能保證這政策從未被違反過，願意繼續調查此事。

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