便宜莫貪！高盛警告：「弱美元」恐是跨境併購降溫信號
2020年07月30日 18:43
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財經媒體彭博報道，那些指望利用美元疲軟之機在併購上大幹一場的人，可能需要三思而行。
面對聯儲局的零利率政策、大規模的貨幣和財政刺激計劃，以及美國的嚴峻疫情形勢，美元近幾周以來，已經跌到了差不多2018年9月以來最低。
高盛指出，美元貶值和跨境併購交易活動降溫通常都是如影隨形，反之亦然。當前二者之間雖然只是稍稍顯現出了正相關態勢，也是有悖常理的。投資者往往認為，美元疲軟會激發併購活動，因為這個時候美國目標公司於潛在外國買家看來會變得相對便宜。然而，該行對美歐併購交易的分析結果表明，實際情況恰恰相反，原因在於美元堅挺通常反映的是美國經濟增長強於歐洲的現實，這種情況反倒會激發起戰略買家的興趣。
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