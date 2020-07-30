阿里巴巴8月淘寶造物節　延伸至線下活動

今年淘寶造物節2020以「造喚新生」為主題，將結合虛擬互動展覽和商家公路巡遊。消費者除了可以透過淘寶應用程式中的「淘寶人生」參與線上展覽，亦可參與「大篷車巡遊」，在杭州、西安、成都、武漢四個城市參與小型線下活動。

淘寶今年推出全新的創意商家評選機制，以支持年輕造物者及商家。創意商家評選機制將由行業專家組成的第三方評判團，對過去五年參與淘寶造物節的特色商家評分，為近200名商家頒發分成四個級別的數碼獎章。這些商家的產品將登上淘寶具備「千人千面」個性化推薦功能的「有好貨」欄目內，以提高其知名度和曝光率。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，疫情爆發半年來，網購變得更加普及，消費者網購頻次、購買量、用戶人數都有增加，零售店舖也可利用網店維持經營。

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