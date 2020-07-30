期內虧損主要歸因於香港投資物業之公平值顯著虧損，而於去年同期則為公平值收益約2,730萬元；應佔聯營公司虧損大幅增加，該聯營公司為集團於去年4月收購之公司，在中國從事物業發展。由於有關項目之開發仍在進行中，該聯營公司尚未確認任何收益，並因計提減值撥備以及因產生其他經營開支而錄得虧損；該聯營公司持有發展中物業之預期售價較收購時預期售價有所下跌，而須確認於該聯營公司之投資減值；集團若干金融資產減值；有關集團發展中物業，持作出售物業乃撇減至可變現淨值。

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