新盤動向：帝御‧金灣錄近8600票登記　超購45倍

恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御·金灣，周六(8月1日)開售首輪185個單位，發展商已剛截止接受認購，共錄得8,563張入票登記，超額認購約45倍，當中地代理入票佔約212張。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指出，在疫情之下項目錄得此理想的登記數字，對銷情充滿信心，預計開售當天將可售罄185伙可供發售單位。而開盤當日將嚴格執行所有防疫措施，確保售樓流程暢順進行。

發展商早前公布以「抗疫價」開盤，首張價單推出123伙，折實平均呎價13,578元，入場費由約291.2萬元起。而該盤首輪發售單位的實用面積介乎207至548方呎，間隔開放式至兩房不等，折實平均呎價約13,638元。

周六開售首日將會分3組進行揀樓，包括員工組別，該組最多可賣8伙，而大手組別的買家最少要購買2伙，該組別最多可售出20伙。

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