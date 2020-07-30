女人才是未來商機！她們控制美國逾78萬億元資產

外國傳媒報道，最新調查顯示，在美國家庭中，女性合計掌控超過10萬億美元(約78萬億港元)的金融資產，這數字很可能在未來10年內增長兩倍。

顧問機構麥肯錫周四(30日)發表最新報告指出，這轉變是由年齡漸長的嬰兒潮世代所推動，由於女性壽命較長，該世代將家中財富轉移到婦女手裏，而年輕女性的理財能力也與日俱增。

該報告針對逾萬多名有錢人進行調查，其中近3,000位財務決策者為女性。美國男性目前掌管近70%家庭總資產。

麥肯錫稱，未來3到5年內，將有破紀錄規模的財富轉移到美國女性手裏，代表10年內美國女性掌握的資產有機會升至30萬億美元，「在輔助男性多年後，女性準備好當家作主！」這些結論將影響財富管理產業，目前女性客戶僅佔財管市場15%，估計若能留住嬰兒潮世代的婦女，理財顧問的收入可望提高1/3。

事實上，麥肯錫另一項分析亦顯示，若獲年輕女性客戶青睞，尤其是千禧一代，將使理財顧問的收入增長至業界平均水平4倍。

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