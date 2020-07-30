樓價UPDATES：投資者加快出貨　北角尚譽四年僅升值5%

二手市況轉弱，投資者加快出貨，北角尚譽收租盤單位，剛以438萬元易手，原業主持貨近4年，物業僅升值約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角尚譽高層D室，實用面積167方呎，開放式間隔，以438萬元易手，實用呎價26,228元，原業主於2016年10月以416萬元買入，一直作收租用途，持貨近4年，帳面獲利22萬元，單位升值5%，料近平手離場。

●北角形品中層C室，實用面積300方呎，開放式間隔，獲區外首置上車客以576萬元承接，實用呎價19,200元，原業主於2012年5月購入上址投資，當時作價420萬元，帳面獲利156萬元，單位8年升值37%。

●大潭紅山半島D區棕櫚徑單號獨立屋，實用面積約2,623方呎，四房雙套房連工人套間隔，望海景，近日以120,000元獲承租，實用呎租約46元，上述為屋苑本月首宗租賃成交，目前約有16個租盤，最低入場月租由100,000元起。

●鴨脷洲深灣軒1座中層B室，實用面積483方呎，兩房間隔，外望海洋公園海景，獲用家以938萬元承接，實用呎價19,420元。

●西半山殷然低層E室連租約單位，實用面積約736方呎，兩房間隔，獲外區長線投資客垂青，原業主叫價約2,000萬元，議價後減100萬元，終以約1,900萬元成交，實用呎價約25,815元，原業主於2016年5月以約1,736.9萬元購入，期內物業升值近1成。

●上環荷李活華庭A座低層E室，實用面積766方呎，三房間隔，以1,420萬元易手，實用呎價18,538元。

●西灣河嘉亨灣1座中低層D室，實用面積約504方呎，屬兩房加儲物室設計，開價約1,050萬元，新買家為上車客，議價後以約1,000萬元入市，方便可承做較高成數按揭，實用呎價約19,841元。

●小西灣藍灣半島9座低層D室，實用面積734方呎，套三房加工人房間隔，望海景，獲買家以1,245萬元買入，實用呎價約16,962元，新買家為外區客。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨3期百老滙街55號中低層C室，實用面積664方呎，三房間隔，望內街，以875萬元沽出，低市價約5%，實用呎價約13,178元。

●荔枝角盈暉臺2座高層H室，兩房間隔，實用面積約438方呎，以800萬元放盤3個月，後獲外區客接洽，議價後減價45萬元，以約755萬元成交，實用呎價約17,237元，新買家為首置客，睇樓3次後拍板入市。

●長沙灣碧海藍天7月暫錄約6宗買賣，其中5座低層A室，實用面積577方呎，三房間隔，獲區內客承接，單位原先開價1,050萬元，因應近日疫情嚴峻，為吸客而降價易手，成交價約998萬元，調減52萬元，減幅約5%，實用呎價約17,296元。

●長沙灣昇悅居7座中低層A室，兩房間隔，實用面積約511方呎，以約19,000元放租1個月，後吸引區內客洽詢，議價後減價1,000元或約5.3%，以18,000元租出，實用呎租約35.2元。

●長沙灣豐盛居中低層D室，實用面積約503方呎，兩房兩廳間隔，望市景，由上星期初以叫價838萬元放售，經議價後減價38萬元或約4.5%，最終以800萬元交吉形沽出，實用呎價約15,905元，原業主於2017年1月以約660萬元購入，持貨逾3年帳面獲利約140萬元。

●西南九龍匯璽III本月約10日起陸續收樓，該盤7座高層J室，實用面積354方呎，一房間隔，吸引區內客預租，每月租金18,500元，實用呎租約52.3元，項目現時估計有約200個單位預租放盤，叫租約17,500元起。

●紅磡海濱南岸7月至今暫錄13宗成交，平均實用呎價約17,918元，包括7座高層H室，實用面積590方呎，三房間隔，望園景，最初開價1,000萬元，現以999萬元沽出，實用呎價16,932元，新新買家為用家。

●藍田居屋鯉安苑E座高層2室，實用面積650方呎，套三房間隔，最初開價838萬元，議價後於未補價第二市場售780萬元，實用呎價12,000元，新買家為用家。

●茶果嶺麗港城本月累錄28宗成交，較上月多近3成，其中8座高層H室，實用面積748方呎，三房間隔，以1,038萬元易手，實用呎價13,877元。

●將軍澳城中駅6座低層特色戶，實用面積約555方呎，三房間隔，連平台，望內園景，放盤9天，即獲買家以998萬元承接，與原業主叫價相同，實用呎價約17,982元。

●將軍澳中心12座中層G室，實用面積約646方呎，套三房間隔，於7月開始放售，原先叫價1,050萬元，於日前以1,000萬元交吉易手，減價50萬元或5%，實用呎價約15,480元，屋苑本月累錄約20宗二手買賣，平均實用呎價約16,775元。

●將軍澳清水灣半島8座中層E室，實用面積521方呎，兩房間隔，以730萬元易手，實用呎價14,012元，原業主於2013年10月以465萬元買入，持貨7年帳面獲利265萬元。

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新界區

●青衣美景花園5座高層E室，實用面積約360方呎，兩房兩廳間隔，望海景，以530萬元成交，實用呎價約14,722元，原業主於1985年5月以28.4萬元購入，持貨35年物業升值逾17.6倍，該盤本月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價約13,907元。

●荃灣海之戀10座中層A室，實用面積777方呎，套三房連儲物房間隔，連租約以1,492萬元沽出，實用呎價19,202元，原業主於今年4月底放盤，叫價1,600萬元，7月租約完結，交吉兩天迅速再租出，隨後調低售價至1,550萬元，經投資者議價後，進一步減價58萬元易手。

●葵涌夾屋芊紅居2座低層A室，三房間隔，實用面積約595方呎，以840萬元放盤1星期，即獲外區客接洽，議價後減價40萬元，於已補價自由市場以約800萬元成交，實用呎價約13,445元，新買家為首置客。

●屯門大興花園2期9座低層G室，實用面積447方呎，兩房兩廳間隔，租客為區內客，鍾情該區鄰近家人方便照應，考慮到租期可配合，又獲減租1,000元，最終以10,800元承租單位，實用呎租24.2元，如以同類型單位銀行估價約507萬元計，租金回報率達2.6厘。

●元朗采葉庭16座低層D室，實用面積460方呎，兩房間隔，叫價620萬元，減價2萬元，以618萬元沽出，實用呎價13,435元，原業主於2017年3月以490萬元買入，持貨滿3年即沽，帳面獲利128萬元或26%。

●粉嶺名都7月暫錄約5宗買賣，最新錄得4座高層H室，實用面積376方呎，兩房間隔，以500萬元獲承接，實用呎價13,298元。

●粉嶺公屋華明邨信明樓中層14室，實用面積443方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價450萬元，放盤4個月，減價30萬元，減幅6.7%，獲同區上車客以420萬元承接，實用呎價9,481元。

●大埔新達廣場1座中層C室，兩房間隔，實用面積約489方呎，叫價約768萬元放盤將約1個月，單位享海景，區內上車客有感低息環境持續，考慮不久即決定入市，雙方議價後以735萬元成交，實用呎價約15,031元。

●沙田居屋愉翠苑A座低層6室，實用面積650方呎，三房間隔，日前於已補價自由市場價以766萬元易手，實用呎價11,785元。

●沙田第一城11座低層E室，實用面積504方呎，三房間隔，於2019年1月放盤，當時叫價850萬元，其後調整至720萬，終以710萬元成交，累減140萬，減幅達16.5%，實用呎價14,087元。

●沙田富豪花園J座低層F室，實用面積465方呎，兩房間隔，以600萬元易手，實用呎價12,903元，原業主則於1987年以49萬元購入，持貨33年，是次沽出帳面獲利551萬元離場，單位升值約11.2倍。

●馬鞍山迎海3座低層G室，實用面積524方呎，一房間隔，開價820萬元，議價後以792萬元易手，實用呎價15,115元，原業主於2015年以655萬元購入，持貨5年，是次沽出單位帳面獲利約137萬元，單位升值約20.9%。

●馬鞍山居屋錦鞍苑銀鞍閣低層9室，實用面積645方呎，三房間隔，原先叫價700萬元，減價35萬元，減幅5%，於已補價自由市場以665萬元易手，實用呎價10,310元。

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