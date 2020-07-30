新盤UPDATES：屯門兩大對撼項目認購反應踴躍

屯門區新盤連環推售單位，兩大對撼項目認購反應均見踴躍，業界料銷售情況亦會理想，料發展商將乘勢繼續加推單位搶客。

●御海灣次輪銷售共錄1307張入票

●御海灣頂層連天台特色戶明起標售

新鴻基地產旗下屯門御海灣周五(31日)進行次輪銷售，新地代理業務部總經理張卓秀敏表，周四(30日)首度介紹項目「御海灣天際大宅」頂層三房特色戶，設於第2座28樓E室，實用面積692方呎，附設面積613方呎的天台，讓住客俯瞰屯門南海景。客、飯廳連接面積22方呎的環保露台，另外更連接面積47方呎的平台。而主人套房則設面積16方呎的工作平台。銷售安排顯示，該單位將於明日起以招標形式發售。

●帝御‧金灣共錄近8600票登記 超購45倍

恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御·金灣，周六(8月1日)開售首輪185個單位，發展商已剛截止接受認購，共錄得8,563張入票登記，超額認購約45倍，當中地代理入票佔約212張。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指出，在疫情之下項目錄得此理想的登記數字，對銷情充滿信心，預計開售當天將可售罄185伙可供發售單位。而開盤當日將嚴格執行所有防疫措施，確保售樓流程暢順進行。

發展商早前公布以「抗疫價」開盤，首張價單推出123伙，折實平均呎價13,578元，入場費由約291.2萬元起。而該盤首輪發售單位的實用面積介乎207至548方呎，間隔開放式至兩房不等，折實平均呎價約13,638元。

周六開售首日將會分3組進行揀樓，包括員工組別，該組最多可賣8伙，而大手組別的買家最少要購買2伙，該組別最多可售出20伙。

●逸璟・龍灣再錄兩宗終止買賣

荃灣西逸璟・龍灣連錄兩宗交易告吹個案。其中1座1樓E單位，原本於2018年11月以409萬元售出，而1座3樓E室，則於2019年4月以450.1萬元售出，惟剛已列明為終止買賣合約。

●嘉熙連錄兩宗終止交易個案

●屯門上源特色戶售逾2752萬 呎價逾1.87萬雙破頂

萬科香港發展的屯門上源，周四(30日)錄得1宗特色四房連天台單位成交，該單位為5A座20樓A室，實用面積1,465方呎，連面積968方呎天台，成交價為2,752.2萬元，呎價為18,786元，創出項目開售以來價及呎價新高。

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