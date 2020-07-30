為吸Prime Video進駐　蘋果公司被爆僅收15%分成

外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)為將亞馬遜的串流媒體服務Prime Video引入到App Store中，僅向對方收取超低的分成費用，此舉與蘋果公司承諾的對所有應用和開發商一視同仁的做法相矛盾。

眾議院反壟斷小組委員會周三(29日)公布的一封電子郵件顯示，為了吸引這項服務進駐，Apple的一名高管向亞馬遜承諾只收取訂閱費的15%分成。

公司CEO庫克周三在國會作證時也表示：「我們平等地將這些規定適用於所有開發商。」然而事實表明，大公司可以與蘋果公司商討更好的合作條款，這偏偏與蘋果公司的公開立場相矛盾。

在iPhone應用程序內進行任何數字購買，軟件開發商都被要求使用蘋果公司的支付機制，即應用內購買。最初，蘋果公司對第三方應用訂閱費收取30%的提成，後來改為第一年收取30%提成，第二年及以後則收取15%的提成。

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