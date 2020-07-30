傳中石油洽購英國石油阿曼天然氣權益　涉117億

消息稱，中國石油正與BP就收購Khazzan天然氣田10%的權益進行深入磋商，交易金額可能達到15億美元(約117億港元)左右。目前還沒有最終決定，其他方面也對這項資產表達了興趣。BP和中國石油代表均不予置評。

據彭博6月報道，BP在初步磋商出售Khazzan天然氣田約10%的股份。這家石油巨頭擁有該項目60%權益，其合作夥伴阿曼石油公司在2018年將10%的權益出售給馬來西亞國有石油公司後，仍持有30%權益。

根據中國石油網站，該公司在阿曼等5個中東國家開展業務。在阿曼最早於2002年收購了油田5區50%權益。2018年以大約12億美元收購阿布達比兩個石油和天然氣特許權的權益。

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