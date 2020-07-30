內地強調全面深化改革　下半年經濟要乘勢而上

內地周二召開座談會，就當前經濟形勢及下半年經濟工作聽取各方意見及建議，強調要正確認識目前經濟形勢，以更大力度推進全面深化改革，積極破解發展面臨的各種難題、化解各種風險挑戰及巨大壓力，特別提及第三、四季內地經濟要乘勢而上，彌補上半年損失，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

內地又提出三大期望，包括要全面看待經濟發展中遇到的困難和挑戰，引導各方為經濟持續健康發展作出新的貢獻；聚焦目標任務、中央關注的重點問題、經濟社會發展中的關鍵問題，統籌用好各類人才資源及專業智庫，提出有見地及有價值的意見與建議，為推動高質量發展獻計出力；加強思想引導各方認識深化改革進程所出現的矛盾及問題，並做好化解矛盾的工作。

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