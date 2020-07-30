夜市UPDATES：道指瀉逾500點　港股夜期失24500

美國第2季經濟勁縮32.9%，有統計以來最劣，加上美國總統特朗普暗示可能押後大選，令投資者不安，美股周四(30日)早段顯著受壓，道指低開504點，報26,034點，以科技股為主的納指挫105點，至10,437點。港股夜期報24,498點，跌137點，低水213點。

特朗普提出推遲11月大選的想法，在沒有證據的情況下暗示郵寄投票將產生欺詐行為。他周四在社交媒體稱：「如果採用全體郵寄投票(而不是缺席投票，這個還可以)，2020年將是史上最不準確，欺詐最嚴重的選舉。這將給美國帶來極大的尷尬。要不要推遲選舉，直到人們可以恰當、安全地投票？？？」

美國媒體從各個角度列舉了他無權、也無證據這樣做的理由。根據國會19世紀通過的一項法律，美國總統並沒有權力改變單方面選舉日期，選舉日是由國會規定的。大多數專家認為，未經國會批准不得更改。

另外，Guggenheim Partners投資總監Scott Minard警告，一旦國會下周前未能就新一輪刺激方案達成協議，勢推高失業率，市場將受到動搖，股票和其他風險資產尤其敏感。美國每周600美元的加強版失業救濟金將於周五(31日)到期。

蘋果公司(Apple Inc.)及亞馬遜在周四收市後公布季度業績，股價早段分別跌0.67%及0.18%，至377.59美元及3,028美元。

最新業績方面，疫情觸發物資搶購潮，全球最大家居消費品生產商寶潔(P&G)截至6月底止第4季扭虧為盈，賺28億美元，經調整後每股純利1.16美元，高過預期的1.01美元，收入177億美元，亦好過預期的170億美元，全年度內部增長6%，2006年以來最勁。P&G股價早段報130.76美元，升1.91%。

聯合包裹(UPS)亦受惠疫情推動網購，帶動送貨需求，上季純利增長近5.9%至18億美元，經調整後每股賺2.13美仙，遠勝預期的1.07美元，期內收入達203億美元，亦優於估計的175億美元。UPS股價早段急升11.17%至137.5美元。

值得留意的是，反映整體融資成本的英國10年期國債孳息率下跌0.04厘，至僅0.074厘，跌破3月疫情動盪期間創下的歷史最低位。由於大流行病沒有消散迹象，且美國聯儲局暗示經濟復甦將是緩慢的，避險情緒回升。

加拿大皇家銀行歐洲策略師Peter Schaffrik指出，英國國債的走勢受到了全球擔憂情緒，而非英國局勢的影響，他提到其他避險資產的趨勢，例如黃金出現歷史性的升勢。圍繞脫歐的不確定性以及英國央行進一步減息的前景，也導致投資者在債券中尋求避險。

今年以來，避險需求令全球各國國債打破紀錄，使得孳息率為「負」的投資級證券規模達到大約15萬億美元。對於英國國債來說，下一個里程碑將是10年期國債孳息率跌破零，7年以下的債券孳息率已經為負。

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