【二手崩潰】十大屋苑交投勁挫　黃埔呎價跌半成最甘

受多項利淡樓市因素拖累，7月份二手樓市氣氛轉差，十大藍籌二手屋苑期內交投下挫近13%，當中八成項目平均實用呎價下跌。紅磡黃埔花園本月平均呎價險守1.6萬港元，跌幅最多達5.7%，鰂魚涌康怡花園及沙田第一城，亦分別按月挫約2.5%及2.4%。

中原周德龍表示，受疫情影響，黃埔花園業主普遍接受買家還價，拖累樓價向下。其中2期12座中層一個兩房單位，實用面積389方呎，減價30萬元後，剛獲投資者以660萬元承接，較6月份同類型單位做價低約5.4%。但剛性需求推動，該屋苑本月錄25宗買賣，按月增至少4宗。

至於康怡花園7月暫錄16宗買賣，平均呎價下降至17,489元。區內代理直指，疫情惡化，加上政府收緊防疫措施，對該盤市況有一定影響。

【海怡半島交投少41%】

而細價上車盤沙田第一城平均呎價，罕見跌穿1.7萬元。美聯翁凱傑稱，該盤本月錄約30宗買賣，佔一半為三房單位，換樓比例明顯上升，平均呎價被拉低至16,913元。

此外，綜合市場資料，本月十大二手屋苑暫合共錄約238宗買賣，已連跌兩個月，佔半數項目交投較6月少，跌幅介乎4.6至42%。其中鴨脷洲海怡半島價量齊跌，中原盧鏡豪指，7月下旬該盤業主開始不接受買家睇樓，令交投步伐放緩，本月僅錄23宗買賣，按月少逾41%，平均呎價跌2.3%至17,320元。

他又認為，政府應撤銷額外印花稅，因該限制「綁死」二手盤源，有限供應下，只會令樓價不繼攀升。

除藍籌屋苑外，港鐵站上蓋屋苑樓價都失守。市場消息透露，藍田滙景花園9座低層套三房，實用面積720方呎，放盤約一個月，劈價逾90萬元後，以988萬元售出，呎價13,722元，創同類型單位今年次低。

【雲海帳蝕約80萬元】

半新盤再錄損手個案。美聯黃家樂稱，馬鞍山雲海榕海臺(Maple Court)第1座高層三房戶，降價約120萬元，連租約售980萬元，呎價18,352元。原業主持貨僅約兩年半，帳面貶值約7.6%或約80萬元，料須另付約98萬元辣招稅，但未計及購入時發展商的回贈及優惠。

【居屋王康山花園「價崩」】

公營房屋樓價亦跟隨大市回落，居屋王同時「價崩」。鰂魚涌康山花園三房單位，在未補價第二市場僅售668萬元，屬同類型單位逾一年半最平。

中原楊文傑表示，上址為4座低層C室，實用面積592方呎，附有裝修。約兩個月前叫價750萬元放盤，疫情下獲買家還價，累減82萬元後售出。是次成交呎價約11,284元，亦屬整個項目2018年後新低。

他續稱，新買家為綠表客，於東區睇樓近一年。而原業主則早於2012年以373萬元購入，近日有意換樓，見現時已有相當賺幅，同時上述單位受房委會擔保期所限，買家需付四成首期入市，故願意平價沽貨。

新界公屋王粉嶺華明邨同錄劈價。世紀21奇豐陳偉康指出，項目信明樓中層14室，實用面積443方呎，放盤4個月，減價30萬元，獲同區上車客於已補價自由市場以420萬元承接，呎價9,481元。

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