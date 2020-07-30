危機隱現！港商廈跌價三成　恐觸發貸款機構「call loan」

外國傳媒報道，香港受社會動盪、疫情和中美貿易戰多重影響，經濟大受打擊，過去12個月商廈跌價三成，有為香港商廈提供融資的房地產投資者認為，未來一年半載市場不會好轉。

根據香港金管局規定，為了將違約破壞降至最小，銀行向商業地產買家撥放的貸款最高不能超過資產價值的40%。不過，非銀行貸款機構如券商和投資公司不受限制，有些甚至提供資產實際價值80%左右的超高比例貸款。

就此，有分析指出，如果商廈價格再跌10至20%，即使收回資產，也無法彌補成本。一旦貸款機構要求償還貸款(即俗稱「call loan」)或試圖緊縮貸款條件，恐引發另一波拋售潮，進一步壓低價格。

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