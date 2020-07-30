市場避險升溫！英10年債息再創紀錄新低

財經媒體彭博報道，英國國債上漲，基準債券孳息率跌至歷史新低。面臨全球多重風險之際，市場對避險資產的需求旺盛。

反映整體融資成本的英國10年期國債孳息率下跌0.04厘，至僅0.074厘，跌破3月疫情動盪期間創下的歷史最低位。由於大流行病沒有消散迹象，且美國聯儲局暗示經濟復甦將是緩慢的，避險情緒回升。

加拿大皇家銀行歐洲策略師Peter Schaffrik指出，英國國債的走勢受到了全球擔憂情緒，而非英國局勢的影響，他提到其他避險資產的趨勢，例如黃金出現歷史性的升勢。圍繞脫歐的不確定性以及英國央行進一步減息的前景，也導致投資者在債券中尋求避險。

今年以來，避險需求令全球各國國債打破紀錄，使得孳息率為「負」的投資級證券規模達到大約15萬億美元。對於英國國債來說，下一個里程碑將是10年期國債孳息率跌破零，7年以下的債券孳息率已經為負。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626