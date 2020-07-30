赫斯基能源次季盈轉虧　蝕逾17億元

總裁畢柏迪(Bob Peabody)表示，公司今年較早前因應需求遽跌而縮減產量的計劃已經有效地穩定經營和淨負債水平。公司今年資本開支預算維持在介乎16億至18億加元，明年可以降到12億至14億加元區間。

赫斯基第二季陸上產量及煉化改製加工量分別按年減少18.22%及17.35%，至1.75億桶油當量及2.81億桶，油砂項目歸屬公司的日產量按季減少52.59%至1.28萬桶，實現油價為每桶24.36加元，比去年同期暴跌64.08%。不過，海上油氣日均產量卻按年增加31.48%至7,100萬桶油當量。

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