高銀金融補充啟德地買家及分成資料
2020年07月30日 22:20
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高銀金融(00530)最新就周三(29日)公布出售啟德第4B區4號地盤地皮事宜作補充，新買家「彥佑有限公司」為於英屬處女群島註冊成立之有限公司。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，買方由「陳壯榮」最終及全資擁有，為從事投資的商人及獨立第三方。
另外，集團表示，雙方訂立利潤分成協議，高銀與新買家的分成比例分別是30%及70%，是指出售單位或停車場的總售價再減約70.4億元，並且在已出售的單位平均售價最少達到每平方呎29,000元情況下時適用。
上述提到的70.4億元，是指買方根據協議就銷售股份所付的代價，以及銀行貸款未償還本金，再加買方就協議下股份轉讓應付的任何適用印花稅、有關單位(包括源於單位的不可銷售面積)或停車場的全部建築成本、相關差餉、營銷、銷售開支、債務利息、間接費用、稅項、法律及其他顧問費和其他相關成本。
高銀金融周三公布，向新買家「彥佑有限公司」出售啟德地皮，作價34.77億元，預期有關出售安排將錄得虧損約27.5億元。
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