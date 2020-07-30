外媒分析：人民幣由目前到11月難有喘息日子

財經媒體彭博報道，從現在到11月美國舉行大選，人民幣似乎不太會有稍事喘息的日子。

在距離美國總統大選只有3個月時間之際，中美之間日益緊張的關係正在迅速扼殺人民幣任何上漲機會。過去3周人民幣兌一籃子貿易加權貨幣下跌，儘管其中很大一部分是由於美元的走弱造成的，但地緣政治因素在其中也發揮了作用。

美國戰略與國際研究中心中國研究部門主任Jude Blanchette表示，未來幾周可能充滿風險。儘管每個風險本身看起來都是可控的，但他們綜合在一起給市場帶來的影響會大於交易員目前的預期。

Blanchette在華盛頓接受電話採訪時說：「我們正處於大選和新冠大流行階段，人們總想為這些事找到罪魁禍首，而中國正在為經濟復甦而努力。將所有這些因素結合一起看，市場似乎相當樂觀。」

事實上，接下來還可能出現多個引爆點。美國國務卿還沒有公布有關破壞香港自治的人士及相關金融機構的報告。中國經濟學家、前國家外匯管理局官員管濤最近呼籲金融機構為美國的《香港自治法案》做好應對準備。除此之外，國會山上還有很多法案都可能引起中美摩擦。

南中國海的緊張局勢也不容小覷，尤其是台灣問題。不過根據Blanchette的分析，發生重大挑釁的風險很小。他說：「中國將在戰略上考慮這問題。他們可能愈來愈激進，但不會魯莽。」好消息是，第一階段貿易協議似乎沒有受到迫在眉睫的威脅，因為「雙方都不想先出手」。

不過，他認為，如果特朗普政府需要在9月或10月打一針「腎上腺素」，中美貿易協定還是有風險的。因此，從現在到11月3日總統大選投票日這段時間，人民幣的走勢幾乎可以肯定是一波三折。

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