中地乳業股東要求罷免若干董事

Investment Company Limited、Jingmu Investment Company Limited及Peak

Ring Holding Limited等請求人書面請求書，召開股東特別大會罷免若干董事及通過其他普通決議案。

請求人聲稱合計持有公司已發行股份的31.43%，不少於公司十分之一的繳足股本。

公司表示，在確認請求書掃描件的真實、準確性及合法有效性後，公司將(i)根據請求人進一步的請求，就候任董事人選及上市規則13.51(2)條所要求就委任董事而須披露之資料適時刊發公告；及(ii)根據公司章程召開股東特別大會，一份有關上述呈請要求及普通決議案以及召開股東特別大會通告之公司通函將會在切實可行範圍內盡快發出及寄發予公司股東。

另外，公司目前正與潛在的認購方協商根據一般授權配發及發行新股份之事項。

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