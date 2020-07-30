【財經評論】經濟史詩式崩潰　美擬靠亂撐大局

美國聯儲局議息後繼續維持利率不變，不諱言疫情仍嚴重地遏抑經濟活動、就業和通脹，對中期經濟前景構成巨大風險。面對美國次季經濟史詩式崩潰，當局印銀紙救市之途既是開弓已沒回頭箭，也令債務及美元問題危如累卵，明眼人一看自知接下來只有靠「亂」，才能凸顯美元的王者地位，以延續其放水遊戲。

事實上，美股估值之高，已成為隨時拖垮全球資產價格的利器；而貿易、科技、金融戰更恐演變成熱戰，反正世界愈亂，就愈符合美國利益，為保霸權而一將功成萬骨枯，正是如此！

已有不少美國重量級分析警告，該國疫情仍未受控，復甦必定未如預期，因病毒在秋季天氣轉涼後會更活躍。眼看當地推出逾廿萬億港元救市措施的效用已被疫情抵銷，如今企業和居民正指望8月再有政策出台，惟試問救得多久？經濟差、印銀紙、發債；經濟再差，再印銀紙，再發債，美國正正陷入這個惡性循環，難以自拔，靠的是透支美元的國際儲備貨幣地位，亦即是美國的國家信用。可惜實體經濟實在太差，錢都去了資本市場淘金，推高美股估值，而非實體經濟。

事到如今，美國債務佔國內生產總值(GDP)比重已增至近90%，超過26萬億美元，若去到難以還息的地步，保守估計再增發三成美債便成了，故美元貶值是大概率的事，同時是當地激辯下輪救市規模的主因！至於會否演變成金融災難，還看美元貶值速度，雖然以目前消費市道甚差來看，似通縮多過通脹，會抑制貶值，惟不能忽視的是疫情傷及無數企業，令投資萎縮，即產能過剩基本上已不存在，物價在疫後被推高的誘因極大，一旦中美之爭演變成炮火聲，惡性通脹更可隨時到來。

令人憂慮的是，不但美國危機四伏，如今新興市場包括中國股市，亦是靠新經濟概念來挺住資本市場表現，實體經濟表現欠奉，資產泡沫惡化是不爭事實，與○八年金融海嘯實在不可同日而語。可別忘記，當今科技產業的定價權仍在美國手中，一旦美股大調整，就變相「落閘放狗」，新興市場只會更傷。

可足見如今世界格局已不是比能力、比優勢，而是鬥爛、鬥惡。鬥爛下的結果好可能是觸發一場世紀「貨幣戰」，這將是劃時代的資產價值定價權之戰，反正各國幾近無計可施，倒不如一同攬炒，直到全球貨幣信用崩潰為止，然後看誰能浴火重生，勝者為王，歷史輪替皆是如此！

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