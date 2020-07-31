收租股業績「疫」市見紅
2020年07月31日 00:04
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大型收租企業陸續公布上半年業績，受新冠肺炎疫情影響大多按年由盈轉虧，更紛紛表示未知下半年香港會否復甦。其中，以海港城和時代廣場作為主要收租業務的九龍倉置業(01997)亦不能幸免，截至6月底止半年總收入顯著倒退約兩成至67.75億元；計入投資物業及酒店之重估及減值虧損後的股東應佔虧損為44.54億元，去年同期盈利為69.89億元。
公司主席吳天海坦言，疫情之下，不論租戶或業主都有問題要面對，其中業主要繳交差餉地租、要維持有信貸評級等。他將業主的情況比喻為救生員，救人之前亦要先評估自己能力。作為業主，對持份者能幫就幫，上半年為租戶提供租金寬免逾10億元，但不能單方面靠業主「拯救地球」。
根據業績公告，該公司撇除物業重估虧損的基礎盈利，亦按年跌約26%至38.44億元。其中，海港城商場收入和營業盈利分別按年跌30%和33%；時代廣場商場收入和營業盈利則分別按年跌23%和25%；荷里活廣場的收入和營業盈利亦分別按年下降13%和17%。
早前有消息指，九置雖然對5月租金作出折扣寬免，但要求租戶把租約延長18個月。就此，吳氏稱有保密協議未能透露，但謂租金以市況來釐定，「零售租金較一年前一定跌，因為市況弱咗好多」，租金跌幅按各個地點而不同。
此外，恒隆地產(00101)和恒隆集團(00010)亦公布上半年業績，計入投資物業重估虧損後的股東應佔虧損分別為25.37億元和15.95億元，同樣都是按年由盈轉虧；每股虧損分別為0.56元和1.17元。中期息按年不變，分別為每股0.17元和0.19元。
過往集團董事長陳啟宗稱「擁抱熊市」，會選擇在市況差時買地投資，但他周四(30日)在業績發布會上表示，「擁抱熊市唔代表擒青，仍然要睇定啲」。他又指，目前市況是他入行四十年以來所未曾遇見過，除了疫情，也因為「去年的暴動會否翻生」，以及中美冷戰都影響營商環境。
管理層指，內地奢侈品零售在7月「V形」反彈，並預期有關勢頭會持續，但香港的零售業何時恢復，須視乎疫情何時受控。另外，管理層亦表示，集團旗下武漢恒隆廣場的建築進度，因疫情而延期了四個月，項目的商場現預計最遲在明年第二季初開幕。
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