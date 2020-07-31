東方日報B1：美GDP勁縮32.9%　道指曾冧逾五百

為阻止疫情蔓延，美國各地早前實施封鎖和社交距離等措施，但此舉令經濟陷入冰封，加劇衰退。周四公布的美國第二季國內生產總值(GDP)以年率計破天荒勁縮32.9%，較首季的5%跌幅顯著擴大，但略低過市場估計跌34.5%。數據表現失色，拖累道指周四早段挫逾五百點。

美國以外地區的經濟上季亦錄得嚴重收縮，當中，歐元區最大經濟體的德國，周四公布第二季經濟大冧10.1%，為1970年有統計以來最傷，經濟師預期西班牙、法國及意大利周五出爐的上季GDP數字更差。

為美國經濟增長或衰退一錘定音的全國經濟研究局(NBER)，已在6月宣布衰退早在2月展開，結束歷來最長的擴張期。而美國上季收縮幅度，是1947年開始統計以來最慘，較1958年首季跌10%，縮多逾兩倍。各經濟環節中，佔美國經濟比重約三分之二的個人消費，第二季慘跌34.6%，亦是歷來最衰，略差過預期跌34.5%。

儘管美國經濟已逐步重啟，但鑑於疫情最近再呈惡化，美國復甦前景依然未明朗。據摩根大通的信用卡和扣帳卡數字顯示，當地消費在6月中起停滯，並維持至上周。美國統計局的調查亦指出，截至本月21日止一周，51.1%美國家庭的薪金收入錄得跌幅，比率高過四周前的48.3%。

美國經濟復甦受阻或反映在就業市場上，截至本月25日止一周，新申領失業救濟人數增加1.2萬人，連升兩周，至143.4萬人，略低預期的144.5萬人，而前周持續申領救濟人數增至1,701.8萬人，遠高過預期的1,620萬人。

經濟數據欠佳下，加上美國總統特朗普提出可能押後大選的想法，令投資者深感不安，美股周四早段顯著受壓，道指低開547點，報25,992點，納指挫130點，至10,412點，標指跌54點，至3,204點。

Guggenheim Partners投資總監Scott Minard警告，一旦國會下周前未能就新一輪刺激方案達成協議，勢推高失業率，市場將受到動搖，股票和其他風險資產尤其敏感。美國每周600美元的加強版失業救濟金將於本周五到期。

蘋果公司(Apple Inc.)及亞馬遜在周四收市後公布季度業績，股價早段分別跌1.34%及0.71%，至375.07美元及3,012美元。

其他業績方面，由於疫症觸發物資搶購潮，全球最大家居消費品生產商寶潔(P&G)截至6月底止第四季扭虧為盈，賺28億美元，經調整後每股純利1.16美元，高過預期的1.01美元，收入177億美元，亦好過預期的170億美元，全年度內部增長6%，2006年以來最勁。P&G股價早段報130.92美元，升2.03%。

聯合包裹(UPS)亦受惠疫情推動網購，帶動送貨需求，上季純利增長近5.9%至18億美元，經調整後每股賺2.13美元，遠勝預期的1.07美元，期內收入達203億美元，亦優於估計的175億美元。UPS股價早段急升13.96%至140.95美元。

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