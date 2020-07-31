萬達售芝加哥物業　王健林沽清海外盤

Vista Tower項目由這次交易的目標公司Parcel C LLC持有，Parcel原本由萬達酒店及萬達香港分別間接持有54%及36%權益，其餘10%則由Magellan旗下的Magellan Parcel持有。換言之，Magellan今次是從合夥人萬達方面全面收購這個芝加哥項目。

通告指，Vista Tower包括一座樓高101層、涉及200萬平方呎面積的塔樓，竣工後將會有一所約393個單位的公寓和一所擁有192間房間的酒店。

萬達酒店預計，出售Vista Tower會錄得約9,400萬元的稅前收益，並會攤佔所得資金的其中六成，將用來償還欠萬達香港的貸款和利息。公司續指，退出Vista Tower項目符合公司去槓桿及改善現金流的策略，可降低現有及未來債務，亦讓公司得以更加專注發展酒店管理及營運服務、酒店設計、酒店建設管理及相關諮詢服務等。

萬達酒店周四(30日)復牌，股價一度爆升88.68%，高見0.5元，惟收市升幅縮窄至24.53%，收市報0.33元。

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