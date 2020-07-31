歐股收市受壓　德國DAX跌442點

歐股收市受壓，英國富時100指數收報5,989點，跌141點或2.31%；法國CAC指數收報4,852點，跌105點或2.13%；德國DAX指數收報12,379點，跌442點或3.45%。

個股消息方面，瑞士信貸集團股價收跌1.56%，該行第二季純利按年增加24%，但期內提計了2.96億元瑞士法郎撥備；集團同時宣布整合環球市場及投資銀行業務，成立一個新的環球投資銀行部門。

德國福士汽車宣布上半年營業虧損8億歐元(約72.8億港元)，主要是由於新冠肺炎疫情導致汽車交付量暴跌27%，而法國競爭對手雷諾(Renault)上半年淨虧損73億歐元。兩者股價分別收跌6.13%及9.26%。

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