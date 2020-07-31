美股收市：道指跌225點　納指靠穩

美國第2季經濟勁縮32.9%，有統計以來最劣，加上美國總統特朗普暗示可能押後大選，令投資者不安，美股3大指數周四(30日)早段顯著受壓，但以科技股為主的納指收市仍錄得升幅。

道指早後最多曾跌547點，其後跌幅收窄，全日收報26,313點，跌225點或0.85%；標指收報3,246點，跌12點或0.38%；納指收報10,587點，升44點或0.43%。

美國商務部周四(30日)公布，當地第2季國內生產總值(GDP)以年率計勁縮32.9%，為二戰後有統計以來最傷，較首季的5%跌幅顯著擴大，但略好過經濟學家估計的34.5%跌幅。

另一方面，特朗普提出推遲11月大選的想法，在沒有證據的情況下暗示郵寄投票將產生欺詐行為。他周四在社交媒體稱：「如果採用全體郵寄投票(而不是缺席投票，這個還可以)，2020年將是史上最不準確，欺詐最嚴重的選舉。這將給美國帶來極大的尷尬。要不要推遲選舉，直到人們可以恰當、安全地投票？？？」

美國媒體從各個角度列舉了他無權、也無證據這樣做的理由。根據國會19世紀通過的一項法律，美國總統並沒有權力改變單方面選舉日期，選舉日是由國會規定的。大多數專家認為，未經國會批准不得更改。

值得留意的是，Guggenheim Partners投資總監Scott Minard警告，一旦國會下周前未能就新一輪刺激方案達成協議，勢推高失業率，市場將受到動搖，股票和其他風險資產尤其敏感。美國每周600美元的加強版失業救濟金將於周五(31日)到期。

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