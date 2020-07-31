亞馬遜上季盈利經營利潤急增89%　股價盤後做好

美國電商巨擘亞馬遜公布，第二季銷售淨額按年增40%至889.1億美元，好過市場預期的812.4億美元；經營利潤58.4億美元，按年增89%，市場預期9.5億美元。每股盈利10.3美元，去年同期為5.22美元，市場預期為1.51美元。

亞馬遜股價於盤後交易時段急升4.76%，報3,197美元。

公司指，期內新冠肺炎疫情導致成本支出超過40億美元，並在在基本建設項目上投資超過90億美元，而自3月以來，公司創造了超過17.5萬個新職位。而與去年同期相比，第二季度在線雜貨銷售增長了兩倍，而雜貨送貨能力則提高了160%以上。

另外，旗下雲業務AWS凈銷售額按年增29%，至108.1億美元，市場預期增幅為31.3%。

公司預期，第三季銷售淨額870億美元至930億美元，分析師預估865.1億美元；並預期經營利潤20億美元至50億美元，分析師預估30.4億美元。

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