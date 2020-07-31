Apple股價首次突破400美元！上季盈利遠勝預期

蘋果公司(Apple Inc)公布，至6月27日止財季，收入按年增11%至596.9億美元，市場預期為523億美元；淨利潤按年增12%至112.53億美元；每股盈利2.58美元，去年同期為2.18美元，市場預期為2.07美元。

Apple股價於盤後交易時段急升5.93%，報407.48美元，史上首次突破400美元。

行政總裁庫克表示，至6月季度錄得創紀錄的業績，主要得益於產品和服務部門均實現兩位數增長，每個地區市場也均實現增長。他並指，在不確定的時期，期內業績表現反映了旗下產品在客戶生活中發揮的重要作用，以及公司在創新方面的努力。

該公司同時宣布股份1拆4的計劃，指希望更廣泛的投資者可以購買Apple的股票。在8月24日交易結束時，每位登記在冊的蘋果股東將在記錄之日獲得每1股對應的額外3股股份，交易價格將於8月31日開始基於拆股調整。

期內iPhone手機銷售收入按年增1.7%至264.2億美元，市場預期為213.1億美元；服務部門收入131.6億美元，按年增15%，市場預期為131.2億美元。Mac電腦的銷售收入按年增21.63%至70.8億美元；iPad銷售收入增31.04%至65.8億美元；可穿戴設備、家庭及配件收入增16.74%，至64.5億美元。

另外，期內大中華區市場收入錄得93.3億美元，按年增加1.9%。

不過，由於新冠肺炎疫情的影響，公司未有對本季度的業績表現提供預測指引。

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