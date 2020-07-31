瑞銀：現金未來一段時間維持負實際回報

瑞銀環球財富管理首席投資官Mark Haefele及其團隊發表報告表示，現金和最安全債券的負實際回報可能會在可預見的未來持續，「對尋求獲利和管理資產組合波動性的投資者構成挑戰。」

該行指出，美國聯儲局本周維持鴿派立場之後，美國10年期實際收益率周四跌至負0.98%，為紀錄低位。瑞銀認為，考慮到美國維持更長期的低利率，全球央行可能更願意讓通脹適度過熱。

不過，報告指出，即使利差收窄，但仍然認為信貸具有創造收入的價值，看好美國投資級和高收益率債券，新興市場美元主權債和派息股等。

此外，瑞銀預期黃金將繼續受到避險需求支持，有進一步上漲空間，並認為金價的主要驅動因素是金價與實際利率和美元的負相關，預計美元將進一步回軟，而實際利率將保持低位。

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