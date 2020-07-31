美高梅中國次季經調整EBITDA虧損8.8億元　淨收益大挫95%

至於第二季總收益約2.57億元，按年倒退95.35%；總經調整EBITDA虧損約8.85億元，去年同期總經調整EBITDA約為14.57億元。

第二季收益淨額按年減少95%至3,300萬美元，乃由於澳門繼續實施旅遊及入境限制以及與疫情有關的其他營運限制；經貴賓廳賭枱贏率調整的美高梅中國收益淨額按年減少96%至3,200萬美元；中場賭枱贏額按年減少97%。

第二季經調整物業EBITDAR虧損為1.16億美元，而去年季度經調整物業EBITDAR(除利息、稅、折舊、攤銷、重組或租金成本前盈利)則為1.73億美元；及經貴賓廳賭枱贏率調整的美高梅中國經調整物業EBITDAR虧損為1.18億美元，而去年季度經貴賓廳賭枱贏率調整的美高梅中國經調整物業EBITDAR則為1.83億美元。

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