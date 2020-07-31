【專家點評】陳鳳珠：黃金保值力強　勢續受捧

港股於50天線24,600點水平有支持，雖然近日投資氣氛轉趨審慎，但未見資金流出，而金管局再度向市場注資，令本港銀行體系結餘升至逾1,800億元，預期資金仍會逐步部署入市。另外，恒生指數公司將於8月中公布季檢結果，有機會納入同股不同權及第二上市的股份，因此有望刺激資金流入科技股。

內地6月份的工業企業利潤總額按年增加11.5%至6,665.5億元人民幣，雖然上半年的工業企業利潤總額按年下跌12.8%，但次季行業利潤增速回暖，並扭轉首季的跌勢。由於內地次季經濟已恢復增長，料復工復產及需求釋放，工業企業利潤將會繼續改善，惟企業生產經營仍然面臨困難。

近日市場預期人行的貨幣政策將保持穩健，或未如上半年寬鬆，但預料內地將繼續推動資金落入實體經濟，支持企業發展，未來人行仍有機會降準。

儘管內地的經濟逐漸恢復增長趨勢，但外圍經濟依然疲弱，美國聯儲局表示會動用所有工具支持經濟復甦，並需要更多財政刺激政策，估計美國的經濟情況較為嚴峻。其實，聯儲局於6月的議息會議上已預期有機會維持超低利率至2022年底，加上美國推出無限量寬政策，造就低息環境且美元貶值，令黃金的價值顯現。今年黃金價格持續攀升，預期黃金將繼續發揮避險及保值功能，資金將持續流入支持金價向好。

而世界黃金協會亦預期，今年下半年黃金將被投資者視為重要投資組合的對沖資產，料可強化黃金作為戰略資產的作用，預期金價將有機會繼續向上。

中國黃金協會的數據顯示，受疫情影響，內地上半年的黃金生產按年減少7.3%至217.8噸。但隨着復工復產，內地次季的黃金產量按季增加5.8%。至於消費方面，內地上半年的黃金消費量同比減少38.3%至323.3噸，當中黃金首飾、金條及金幣的消費量均錄得下跌。雖然次季的黃金消費量回升，但按年仍然錄得跌幅，估計因金價持續飆升令成本增加，削弱買金意欲。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)

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