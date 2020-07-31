匯銀控股一系列人事變更
2020年07月31日 07:04
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匯銀控股集團(01178)公布，自周四(30日)起，執行董事金洁已調任為非執行董事並已辭任行政總裁、授權代表及策略發展委員會成員；陳雅文已辭任執行董事及策略發展委員會成員；袁志豪已辭任執行董事、首席財務總監及策略發展委員會成員；呂卓已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。
蔣卞已獲委任為執行董事及首席財務總監；施政建已獲委任為執行董事；獨立非執行董事李東明已調任為執行董事、獲委任為行政總裁、策略發展委員會成員及授權代表，並辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；楊蓓已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；許月悅已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；陳敏詩已獲委任為授權代表。
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