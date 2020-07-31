匯銀控股一系列人事變更

蔣卞已獲委任為執行董事及首席財務總監；施政建已獲委任為執行董事；獨立非執行董事李東明已調任為執行董事、獲委任為行政總裁、策略發展委員會成員及授權代表，並辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；楊蓓已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；許月悅已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；陳敏詩已獲委任為授權代表。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626