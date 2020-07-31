正通汽車曾飆65%　擬引入國企為戰略投資者

正通汽車股價曾飆65.4%，高見1.34港元，暫升幅收窄至37%，報1.11元。

廈門國貿控股集團為廈門市政府控股之國有企業單位，並為財富世界500強公司，從事經營商品貿易、流通汽車貿易、物流業務、商品零售業務及其他業務。

根據意向書，擬定每股代價不應低於較於意向書日期前120個連續交易日內在香港聯合交易所所報每股平均收市價溢價30%之數額。最終買賣價格以及其條款及條件須受由Joy Capital與潛在買方將予磋商及訂立之正式協議之條款所規限。

除有關保密性、排他性、強制執行性、監管法律及仲裁等條文外，意向書並不具法律約束力。意向書自其訂立日期起生效，及倘並無訂立具法律約束力之協議且訂約方並不同意進一步延長意向書之期限，則其將於10月1日自動終止。

Joy Capital與潛在買方有意於未來數周內落實並訂立正式買賣協議。倘潛在交易獲落實，潛在買方將成為公司之戰略性投資者。公司謹此預期該關係將向集團提供協同效應及重大機會，以憑藉潛在投資者之規模、網絡及財務實力進一步發展及加強集團汽車經銷，汽車金融服務等公司業務發展。

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