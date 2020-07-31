【專家點評】麥嘉嘉：華力谷經濟　內需股看俏

美國聯儲局公布議息結果，一如市場所料，聯邦基金利率維持不變在0至0.25厘，並重申會動用所有工具支持經濟復甦。主席鮑威爾釋放悲觀論調，表示還需要更多財政政策刺激經濟，當前沒有考慮加息。

聯儲局將維持低息政策，拖累美元跌至逾兩年新低，當局今次的政策指引亦未有實質改變。美國的新冠肺炎病例數量仍在不斷增加，局方料繼續關注經濟下滑的風險，並關心疫症對就業市場的潛在影響。

事實上，當局的資產負債表規模已達逾7萬億美元，可能在未來幾年會繼續再增加。而美國繼續印銀紙支撐經濟，美匯指數由3月的逾百水平，至近日跌穿94水平關口，創2018年6月以來最低。美元轉弱，避險貨幣首選是年初以來最穩定的瑞士法郎，若避險情緒升溫，瑞士法郎和黃金將會受惠。如果疫情緩和，跨國物流和經濟重啟，商品貨幣如澳元、紐元和加元則會反彈。

內地方面，7月份的政治局會議，傳統上是「半年度中央經濟工作會議」，目的是「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」，敲定下半年經濟工作。不過，今年除了經濟問題嚴峻之外，還有疫情、水災，再加上中美關係緊張，以及南海衝突的機會升溫，都是值得關注的問題。

最近，內地最高領導人定調「經濟內循環」之後，內需股表現持續強勢。下半年投資主題較符合內地大循環的投資領域，消費需求回升，成為經濟抵禦各類風險的重要支撐力量。一眾以內地業務為主的中資股勢將跑贏港股，投資者宜作出相應選股部署。

內需股除了涉及醫療、傳統汽車、出口轉內銷之外，新科技板塊的5G、軟體及新材料亦是範圍內。早前推介過的啤酒股走勢頻創歷史新高，投資者不妨趁回落收集，飲品食品股、體育用品及家電均有望跑贏大市。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉 (作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

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