【市前重點睇】道期彈逾200點　紐油挫逾3%

●美匯指數跌至93.02，離岸人民幣(CNH)高見6.9977，港匯見7.7501，美元兌日圓處104.67，歐元漲至1.1871，英鎊升上1.3113。金價漲至1,957美元。布油跌至42.94美元，紐油見40.46美元。道指期貨升逾200點。

●蘋果公司(Apple Inc)公布，上季每股盈利2.58美元，去年同期為2.18美元，市場預期為2.07美元。該公司同時宣布股份1拆4的計劃。Apple股價於盤後交易時段急升6.27%，報408.9美元，史上首次突破400美元。

●社交媒體Facebook公布，於第二季，收入按年增11%至186.9億美元，市場預期為173.1億美元。Facebook股價盤後急升6.5%，報249.55美元。

●亞馬遜上季銷售淨額按年增40%至889.1億美元，好過市場預期的812.4億美元。亞馬遜股價於盤後交易時段急升4.85%，報3,200美元。

●【飯碗不保】美國上周新申領失業救濟人數連升兩周。

●世界格局正轉變！美獎勵企業由亞洲遷返美洲。

●港股ADR指數收報24,667點，跌42點。

●8月恒生指數夜期收報24,650點，升15點，低水61點，成交25,794張。

●紐約9月期油收報每桶39.92美元，跌1.35美元或3.27%；布蘭特9月期油收報每桶42.94美元，跌0.81美元或1.85%。

●紐約12月期金收報每安士1,966.8美元，跌9.9美元或0.5%。

●【全球攬炒】德國次季GDP跌幅史上最慘，出口消費投資全挫。

●瑞銀：現金未來一段時間維持負實際回報。

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