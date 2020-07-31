中環Hot Talk：「港股納指」幾時有得炒？

被喻為「港股納指」的恒生科技指數剛於周一(27日)推出，可惜對散戶來說暫時有得睇無得炒，因為尚未有相關產品應市。是次就試試預測相關產品的應市時序。

撇開投資銀行或私人銀行針對專業投資者或富豪們的投資產品，這文章的焦點是散戶容易接觸到的窩輪、牛熊證、ETF、槓桿及反向產品、指數期貨和指數期權。若以產品結構和運作來說，理應實物ETF可以即時應市，因為其投資組合只需買入指數成分股，但礙於一隻ETF由向證監會申請至上市最快需時六個月，再加上ETF公司與指數公司還要商討指數授權費用等條件，估計最快要九個月後才有相關實物ETF上市。

不過，可以預期首先應市的相關產品會是指數期貨和期權，相信要得到證監會批准、取得指數授權和產品設計的難度不高，估計三個月左右可面世。當期指和期權推出，窩輪和牛熊證便有可行的對沖工具，由於毋須證監會額外審批，只須與商討授權費用，相信可緊隨其後面世。至於槓桿及反向產品，估計要待相關期指面世後再加九個月左右才能應市。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人

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