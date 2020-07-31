【股民熱話】港人移民了可以繼續揸港股　但層樓點算？

呢期唔少有資產的香港人，都在考慮在最新的變局之下，應否離開是非地，尤其係有下一代的會更煩惱。老實講，炒賣港股，人不在香港，上網一樣可以日日炒，最多係上網速度慢一啲，但喺香港投資物業，應否劈價沽售套現，錢跟人走，卻是不容易拿定主意。

事實上，劈價沽樓與否，存在多個考慮。首先，如今全球利率低企，香港的投資物業，衰極普遍都有一、兩厘息收，而且中國內地樓價唔冧，香港樓價亦唔會冧，呢個係關乎國家政策，反正一見香港樓市唔多掂，內地可以放人放水落嚟托住，小小的香港哪會搞唔掂？君不見深圳一線地區樓價跟港樓差距已不多。如果呢個理論成立，即使人移民了不在香港，亦可以繼續持有香港物業投資收租，回報並不差。

另一個問題是，如今香港疫情反彈，經濟景氣又再陷入低谷，想沽樓唔係咁容易，至少業主唔想外人來睇樓，買家亦唔想隨處走咁高危，咁又點促成交易呢？香港樓吓吓成千萬一間，有幾多人上網睇睇條片就做買樓決定落訂呢？所以見到呢排啲二手成交，雖然成交價普遍較業主買入價都有賺，但唔少都係較市價劈一、兩成，甚至開始有蝕讓個案出現，是典型的「買家市場」，即買家佔上風。所以，若非急住沽樓套現辦移民，呢個時候急售物業，唔多着數。

有股有樓的「有銀氏」，另一個考慮乃趁樓價仍高企，沽樓套現，再將資金投入股市，皆因股市流動性相對樓市高，勝在有咩依郁可以好快走到，揸樓一時間要搵買家唔容易，加上若然內地經濟長期仍看好，港股靠中國概念保到命，倒不如就將資金集中在股市。

就呢個問題，筆者認為，物業始終係實物，可以住，可以租，且可長期持有。但股票的波動較大亦較快，且涉及市場和企業管理的風險，本質上與物業投資是有分別的。故沽樓瞓身炒股，唔係完全冇道理，但涉及不同的風險水平，必須謹慎行事。一則即使投入股市，可以投資不同的市場、不同的產品，不一定就全押注港股；二則更可取的是多元化投資，例如賣咗大屋換間細屋，套現部分投資股、債、商品等多元產品，總之別將所有雞蛋放在一個籃裏，這是傳統投資智慧！

講到尾，呢個亂世，富人煩惱，皆因要為設法財富疏導風險，為資本保值增值鋪排出路。真係決心離開，唔再回頭，沽清資產一了百了，自然乾手淨腳唔使煩。最怕係個心十五十六，人想先走，但又唔想咁快為全部投資斬纜，咁就要同自己講最緊要定，諗清諗楚先至好去做；人一亂，好容易做錯投資決定！

東網財經專欄作者 帥哥

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