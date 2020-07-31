根據現時可得之資料，公司認為，有關下跌主要由於集團期內之建築服務業務產生的收入按年同期減少；及公司債券、銀行及其他借款及租賃負債平均總額相按年同期上升導致財務費用增加。

另一方面，根據初步審閱，預期集團6月底止6個月之整體毛利率相較2019年同期有所上升，儘管預期集團截至6月底的合併收入與2019年同期相比將錄得下降28%至38%。而預期集團整體毛利率上升主要受集團近來的業務結構調整所帶動。自2018年及誠如公司截至2019年12月底止年度的年報所披露，集團一直着力於毛利率較高及持續性較強的業務發展及通過精簡毛利率較低的業務板塊來優化現有項目質量、落實降本增效，以提升集團的整體表現。

公司預期，隨着業務結構調整的落實執行，現有項目質量的持續優化及集團資產組合的優化，集團的可持續發展性將進一步改善，這對成為領先的清潔能源綜合服務商的集團戰略奠定建設性的基礎。

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