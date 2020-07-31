【專家點評】古勝：友邦兩手準備　睇實呢個位...

恒指仲夾住喺10天及50天線之間，尋日(周四)一度高見25,197點企上10天線，但下晝轉跌最低見24,616點，來往波幅近600點，最終收報24,710點，總算企得番喺50天線。不過尋日港股下跌，但成交額增至1,283億元，對後市會唔會有啟示？

老古覺得，缸邊友暫時唔使太過敏感，早前講過港股短線較大支持位喺24,000點關口，若然確認跌穿，到時先驚都未遲；但一日未跌穿，大家都未使慌住，估計暫時都係上落市格局。但未有貨者，建議再等等先，靜候低位入貨。

睇番走勢，友邦昨挫逾2%收報70.85元，跌穿50天線即71元支持位，目前該股形態有啲似頭肩頂，建議散戶作兩手準備。最好是進一步跌穿頸線位69元，屆時可能要跌至65元才有較大支持力度，屬執平貨機會。但若然守得住69元，唔貪的話，短線上望阻力位75元。

東網財經專欄作者 古勝

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