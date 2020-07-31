【專家點評】古勝：友邦兩手準備 睇實呢個位...
2020年07月31日 08:15
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恒指仲夾住喺10天及50天線之間，尋日(周四)一度高見25,197點企上10天線，但下晝轉跌最低見24,616點，來往波幅近600點，最終收報24,710點，總算企得番喺50天線。不過尋日港股下跌，但成交額增至1,283億元，對後市會唔會有啟示？
老古覺得，缸邊友暫時唔使太過敏感，早前講過港股短線較大支持位喺24,000點關口，若然確認跌穿，到時先驚都未遲；但一日未跌穿，大家都未使慌住，估計暫時都係上落市格局。但未有貨者，建議再等等先，靜候低位入貨。
上次推介過的友邦保險(01299)，近日陷調整，缸邊友又可以吼位低吸炒吓波幅。先睇大行報告，滙豐研究指，上半年受新冠肺炎影響，友邦旗下大部分壽險都面對新業務大幅減少及利潤率下降，料壽險新業務價值(NBV)下降，預期上半年NBV按年跌30%，相當於第2季按年跌31%，但投資者應會關注新行政總裁的策略、內地牌照的審批情況及NBV展望等。重申友邦「買入」評級，目標價睇87元。
睇番走勢，友邦昨挫逾2%收報70.85元，跌穿50天線即71元支持位，目前該股形態有啲似頭肩頂，建議散戶作兩手準備。最好是進一步跌穿頸線位69元，屆時可能要跌至65元才有較大支持力度，屬執平貨機會。但若然守得住69元，唔貪的話，短線上望阻力位75元。
東網財經專欄作者 古勝
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