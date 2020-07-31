中國經濟：7月製造業PMI報51.1

中國統計局公布，7月份製造業採購經理指數(PMI)報51.1，預期為50.8，前值50.9，連續5個月處於盛衰分界線之上。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，隨着統籌防疫和發展政策顯效發力，中國經濟景氣持續恢復，企業營運狀況不斷改善。

在調查的21個行業中，有17個行業PMI高於盛衰分界線，按月增加3個，景氣範圍有所擴大。期內，生產指數為54，略高於6月0.1個百分點。新訂單指數為51.7，高於6月0.3個百分點，連續3個月回升。新出口訂單指數和進口指數分別為48.4和49.1，高於6月5.8和2.1個百分點。

主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為58.1和52.2，與6月相比一升一降。生產經營活動預期指數為57.8，高於6月0.3個百分點，企業對近期行業恢復態勢保持樂觀。

調查結果還顯示，7月小型企業PMI為48.6，較6月下降0.3個百分點，繼續位於盛衰分界線以下，其中生產指數和新訂單指數分別為49.8和46.8，小型企業供需兩端繼續承壓。此外，安徽、湖北、湖南、江西等地部分企業反映，洪澇災害導致物流運輸不暢，出現廠房、設備、存貨浸水等問題，生產經營受到一定影響。

至於非製造業PMI報54.2，預期54.5，前值54.4。服務業商務活動指數為53.1，較6月小幅回落0.3個百分點。

從行業情況看，郵政快遞、住宿、餐飲、電訊、證券等行業商務活動指數高於6月，業務總量有所增加。7月居民服務業和文化體育娛樂業商務活動指數結束連續5個月的收縮走勢，分別升至51.1和51.9，高於6月1.9和6.1個百分點，表明在近期各地一系列促消費政策作用下，前期受疫情影響較為嚴重的聚集性、接觸性服務行業加快復甦。此外，建築業商務活動指數為60.5，高於6月0.7個百分點。

綜合PMI為54.1，前值54.2，顯示中國企業生產經營總體保持恢復性增長勢頭。

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