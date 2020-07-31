港股先升後回　ATMX全線做好　滙豐挫至35元

港股在7月最後一個交易日表現反覆，恒生指數早段漲逾200點，惟兩萬五關前遇阻，升幅瞬間蒸發，回落至24,700點水平。國企指數升30點，主板成交430億港元。

恒生科技指數繼續跑贏大市，暫升百點企7,200點水平。ATMX四大權重股上升，騰訊漲1.5%報543元；阿里巴巴升0.9%；美團點評升1.4%；小米集團升1.3%。

手機設備股做好，瑞聲科技飆6.4%，是表現最佳藍籌；舜宇光學升3.4%緊隨其後；丘鈦科技及高偉電子升2.9%及1.5%。

滙豐控股跌1.8%，再考驗35元支持，是表現最差藍籌，拖低恒指40點。友邦保險開市跌至70元有支持，最新報70.4元，跌0.6%；中國平安跌0.2%。工、中、建三大內銀股靠穩，升0.2%至0.4%。香港交易所保持強勢，股價升1.1%。

個股方面，正通汽車引入國企為戰略投資者，股價飆44%。

【09:20】科技股做好 友邦受壓

港股開市靠穩，恒生指數升36點，報24,747點；國企指數高開30點，報10,127點；恒生科技指數升93點，報7,193點。

科技股做好，騰訊升0.9%報540港元；阿里巴巴及美團點評升1.7%；小米集團及中芯國際升1.6%。

蘋果公司業績勝預期，概念股有追捧。瑞聲科技及舜宇光學高開2.4%及2.2%；高偉電子飆4.5%；丘鈦科技升1.1%。

其他重磅股個別發展，友邦保險跌1.2%企70元，是表現最差藍籌。滙豐控股跌0.4%；中國平安跌0.2%；中國移動升0.2%；建設銀行升0.3%；香港交易所升0.9%。

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