A股快報：三大指數升1%　滬綜指重上3300點

A股由跌轉升，全線升逾1%。滬綜指最新倒升33點或1%，報3,320點，重上3,300點關；深成指大幅抽升193點或1.4%，至13,660點；創業板指數升43點或1.5%，至2,787點。

【09:26】A股快報：滬深兩市報跌 軍工股偏軟

內地股市普遍下跌，滬綜指低開6點或0.18%，報3,280點；深成指低開2點或0.02%，至13,464點；創業板指數高開3點或0.1%，至2,747點。

板塊方面，船舶製造股領跌1.2%，飛機製造、石油及有色金屬股跌0.5%至0.7%；而釀酒股靠穩，水泥股升0.2%，次新股領漲2%。

蘋果公司上季盈利遠勝預期，股價首破400美元，概念股做好，環旭電子升停板，賽騰股份抽升逾5%，歌爾股份及東山精密齊升超過2%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626