【全球經貿戰】傳中企加大在港採購晶片設備　搶先囤貨

《港區國安法》生效後，美國政府取消了香港的特殊貿易地位，有報道指出，中國電腦晶片進口商因擔心美國對香港的制裁將加大貿易難度，因此正在加大通過香港的設備採購。

財經媒體彭博使用官方數據計算的結果顯示，今年上半年通過香港轉口到內地的半導體再出口量按年增長11%，幾乎是晶片總購買量增幅的兩倍。單計6月份，轉口貿易增長21%。香港的貿易平均佔中國晶片總進口量的38%以上。

香港電子科技商會主席蔡劍誠表示，中國客戶願意在制裁的實際生效日之前購買更多的產品，他們為這些商品下的訂單比以前更多。

儘管美國的限制愈來愈多，但華為已盡力向客戶保證晶片供應仍然完好，並指公司已儲備足夠的庫存來應對短期供應中斷，同時亦迅速加快對美國硅替代品的內部研發。然而，美國的制裁意味着「緩存」可能最終用盡。

總而言之，由於擔心進一步的供應鏈衝擊，中國公司一直在囤積晶片，數據顯示香港通道是一個重要來源。而香港長期以來一直是通往中國的技術管道，部分原因是其低稅率地位和開放的金融體系。特殊貿易地位還意味着與跨境的買家相比，那裏的公司獲得出口許可的可能性更大。

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