港股格局：麥嘉嘉指關注重磅股業績及恒指季檢

港股周五早間升約200點，申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉表示，中美經濟數據在底部有企穩迹像，但對股市的刺激，仍視乎主要央行的放水力度。當市場資金充裕，對金融市場會相對利好。

短線而言，她認為港股缺乏大升動力，一來市場上的利好消息較少，二來北水資金流入不如7月初強勁，預期恒指在8月初期會繼續維持區間波動上落，下方支持24,000點，上方26,000點則有較大阻力。

對於較進取的投資者，有機會「染藍」的新經濟股和龍頭內需股仍可留意，但若投資者比較謹慎，則可考慮趁調整時買入防守性較強的物業管理股。

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