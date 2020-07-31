【全球經貿戰】調查顯示美國反華情緒近15年來最高

美國民調機構皮尤研究中心(Pew Research Center)周四(30日)公布最新民調結果，顯示73%的美國人對中國反感，比率是近15年來最高，自2018年以來上升了26個百分點；只有22%的美國人表示對華有好感。大部分受訪者認為，中國政府需為新冠肺炎疫情蔓延全球負責。

皮尤研究中心在上月中旬，透過電話訪問了逾1,000名美國成年人。結果顯示，逾3/4受訪者認為中國政府在爆發疫情之初應對不力，導致病毒蔓延全球；逾2/3受訪者認為，中國政府對新冠肺炎疫情的整體應對欠佳。

整體來看，美國人對中美關係的看法悲觀，68%受訪者稱中美經濟關係令人擔憂，比去年5月兩國貿易談判陷入僵局時高15%。支持與中國加強經貿合作的人，只稍多於支持對華貿易政策更強硬的人。26%受訪者認為中國是「敵人」；57%認為是「競爭對手」；僅16%認同是「夥伴」。近4分之3的受訪者認為，美國應不惜以中美經貿關係為代價，促進改善中國人權的狀況。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626